Nach einer Amokdrohung am Montag in einem Kindergarten in Lederhose (Kreis Greiz) ist der mutmaßliche Täter identifiziert. Wie die Polizei mitteilte, wurde als Anrufer ein 14-jähriger Jugendlicher aus Schleswig-Holstein ermittelt. Der Anruf sei für ihn ein "Telefonstreich" gewesen. Der Jugendliche müsse sich dennoch strafrechtlich verantworten, so die Polizei.