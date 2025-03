Noch ist alles still. Nach und nach finden sich die Musiker ein. Mal mit, mal ohne Instrumente. Sie sind Rocker, Sänger, Gitarristen oder DJs. Ein bunter Haufen, manche sehen sich heute zum ersten Mal. Doch alle kommen schnell miteinander ins Gespräch - denn die Musik verbindet sie.

Zum sechsten Mal findet der Musikerstammtisch in Zeulenroda statt. Inzwischen kommen die Musiker nicht mehr nur aus dem Landkreis Greiz. Sie kommen auch aus Saalfeld, Gera, Plauen und Chemnitz.

Dass es einmal so groß werden würde, hätte Organisatorin Cindy Nowak vor zwei Jahren nicht gedacht. Es war Corona und die Auftragslage für Musiker und Künstler sah schlecht aus. "Ich war damals selbst Hochzeitssängerin und alle saßen zu Hause und konnten nichts tun", erinnert sie sich. "Musik ist unsere Leidenschaft und deshalb müssen wir Projekte schaffen, um wieder auf die Beine zu kommen", war ihre Idee.

Sie selbst hat heute einen kleinen Laden in Zeulenroda und macht kaum noch Musik. Dazu fehlt ihr im Alltag die Zeit. Aber sie freut sich, dass sich so viele Musiker zusammengefunden haben.

Auch heute sollen wieder neue Kontakte geknüpft werden. "Ich habe heute extra Visitenkarten mitgebracht", erzählt die Sängerin Manuela Klemm. Sie ist als Madame Manü bekannt und zum ersten Mal dabei. Zusammen mit ihrem Partner Bodo Martin sind sie auch die ersten, die zeigen, was sie können. Bodo hat extra seinen Kontrabass mitgebracht, Manuela ihr Akkordeon.

Während zunächst noch zur Seemannsmusik geschunkelt wird, spielen die beiden als Nächstes den Jazzsong "Fever" von Peggy Lee. Da wird der Salzstreuer schon mal zur Rassel. Wie vielfältig die Gruppe ist, wird auch beim nächsten Lied deutlich. "Was immer geht, ist Jugendliebe", sagt Manuela Klemm. Die Thüringer Band Morgenrot macht eigentlich Rockmusik, greift aber für das Lied von Ute Freudenberg zu Gitarre und Trommel. So entsteht eine neue Version des über 40 Jahre alten Liedes.

Wegen der Größe der Gruppe hat der Musikantenstammtisch in der Gaststätte "Zellreder" in Zeulenroda inzwischen einen extra Raum bekommen. Zwischen ihnen und den anderen Gästen der Gaststätte ist noch eine Tür. Im Laufe des Abends wird sie immer wieder geöffnet und gespäht: Was ist hier eigentlich los? Wenn ein Lied zu Ende ist, kommt fast immer Applaus von der anderen Seite der Tür. "Ich habe es auch schon erlebt, dass die Leute reingekommen sind und einfach mitgesungen haben", schwärmt Organisatorin Cindy Nowak.