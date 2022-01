Astrid Friedrich-Hommel hat Besuch. Die blinde Frau aus Zeulenroda hat Ines Balke aus dem benachbarten Auma eingeladen. Auch wenn das mit dem Bus nur eine kurze Strecke ist – für Ines Balke ist es eine kleine Weltreise. Ihre Sehfähigkeit beträgt nur zwei Prozent. Die beiden Frauen sind Mitglied im Blinden- und Sehbehindertenverband, Astrid Friedrich-Hommel ist erst seit Januar dabei. Sie kämpft seit Jahren für mehr Barrierefreiheit in Zeulenroda. Vor allem die blindengerechte Ausstattung der Ampeln im Stadtgebiet liegt ihr am Herzen.

Ich wohne hier am Stadtrand und habe jedes Mal einen langen Weg in die Stadt. Und die Bundesstraße ist sehr befahren.

Nicht alle Ampeln in Zeulenroda haben den gleichen Eigentümer. Fünf von ihnen gehören dem Land Thüringen, nur eine der Stadt Zeulenroda. Im letzten Jahr fand zwischen dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr und der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt des Landkreises Greiz eine Begehung der Zeulenrodaer Ampeln statt. Das Ergebnis: nur drei sollten blindengerecht ausgerüstet werden. Die werden am häufigsten genutzt, so das Landesamt. Bei zwei Ampeln bleibt alles beim Alten.

Bisher sind also fünfzig Prozent der Ampeln in Zeulenroda barrierefrei. Doch viele der über 1.000 Ampeln in Thüringen warten bis heute auf eine Umrüstung. Und nicht einmal jede neue Ampel wird barrierefrei gebaut. Beim Blinden- und Sehbehindertenverband in Thüringen stößt das auf Unverständnis. "In anderen Ländern ist es ganz selbstverständlich, Ampeln barrierefrei zu bauen. In Deutschland werden wir regelmäßig vertröstet," sagt Joachim Leibinger, Vorstand Blinden- und Sehbehindertenverband Thüringen.