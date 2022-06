Schon von Weitem ist er sichtbar, der rund 900 Jahre alte Bergfried der Osterburg zu Weida. Ob man mit dem Auto oder dem Zug anreist, mit dem Fahrrad oder wandernd zu Fuß, die drei Burgkränze sind weithin zu erkennen. Doch so mancher muss erst einmal tief durchatmen, bevor er nach einem steilen Aufstieg zum Burghof den Kopf in den Nacken legen und den 54 Meter hohen Bergfried aus der Nähe bestaunen kann.

Die Geschichte der Burg und der Vögte wird Besuchern nicht mit einem großen digitalen Feuerwerk erzählt - gerade das Museum an der Burgkasse wirkt recht beschaulich. Doch immer wieder werden beim Erkunden der Burg Akzente gesetzt: So gibt es im Bergfried eine 360-Grad-Projektion, mit der Besucher aus der Vogelperspektive das Vogtland erkunden können.

Die Smartphone-App "Osterburg 2.0" dürfte darüber hinaus nicht nur für kleine Ritter und Burgfräulein interessant sein: Der Türmer führt durch die Burg und tritt an verschiedenen Punkten virtuell in Erscheinung. Die App lässt auch die Eiszeit wieder auferstehen und Weida in der Kälte versinken.

Neben der App "Osterburg 2.0" kann man sich auch in der Burg an Hinweistafeln über das damalige Burggeschehen informieren. Bildrechte: Stadtverwaltung Weida

Zu erreichen ist die Osterburg am einfachsten über den Bahnhaltepunkt Weida Mitte. Einfach den Weg vom Haltepunkt bergab laufen, dann ist man in etwa zehn Minuten an der Burg. Häufiger angefahren wird der Bahnhof Weida: Vom Bahnhof spaziert man in etwa einer halben Stunde zur Burg: Die Bahnhofstraße hinunter, unterm Viadukt hindurch, rechts weg Richtung Innenstadt und dann über den Marktplatz zur Burg hinauf. Wer vom rechten Wege abkommt, werfe einen Blick nach oben - die Osterburg kann nicht verfehlt werden.