Den Parkbrunnen in Berga im Landkreis Greiz schmückt eine der größten Osterkronen Deutschlands. Ingrid Oehlert vom Brunnenteam sagte MDR THÜRINGEN, dafür seien rund 17.000 Eier aufgesteckt worden. Fast alle sind in verschiedensten Techniken handbemalt. Der Verein Brunnenteam benötigte für den Aufbau drei Tage.

MDR THÜRINGEN-Reporter Marc Neblung vor der Osterkrone in Berga. Bildrechte: MDR/Marc Neblung

Die Osterkrone ist der Höhepunkt des Osterpfades Vogtland, der am Sonntagnachmittag in Berga eröffnet wird. Zum Osterpfad gehören elf Orte der Region, die besonders aufwändig österlich geschmückt sind. Die Osterkrone in Berga ist bis zum 24. April zu sehen.