5.631 Stimmen: So viele Menschen haben die Petition gegen den Unterrichtsausfall an den Schulen in Auma-Weidatal und Münchenbernsdorf (Landkreis Greiz) unterzeichnet. Das ergab die öffentliche Auszählung der Listen am Mittwoch.

Die Auszählung am Mittwoch zeigt, es herrscht ein großes Interesse an der Petition. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK