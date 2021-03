Unbekannte haben am Sonntag in mindestens zwei Orten in Thüringen gegen die Schließung von Schulen und Kindergärten protestiert. Bei den Aktionen stellten sie Kinderschuhe auf den Treppen des Landratsamtes in Gotha und auf der Rathaustreppe in Weida (Landkreis Greiz) ab. Wie die Ostthüringer Zeitung berichtet, war in Weida auf Schildern daneben unter anderem die Botschaft "Schämt Euch!!! Ein Jahr keine Schule - keine Sozialkontakte. Ihr macht krank" zu lesen. In Gotha wurde beispielsweise die Forderung "Lasst unsere Kinder die Schulen und Kitas!" auf Zettel geschrieben.

Wer hinter den Aktionen wie hier in Gotha steckt, ist noch unbekannt. Bildrechte: MDR/Nicole Mirhenn