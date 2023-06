Insgesamt hatte das Landesamt 19 Gemeinden in Thüringen als Radon-Vorsorgegebiete ausgewiesen. Nur Ronneburg und die drei Gemeinden im Landkreis Greiz hatten das beanstandet. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die Gemeinden könnten in Berufung gehen. Das natürlich vorkommende und radioaktive Edelgas Radon gilt als Verursacher von Lungenkrebs und kann sich in Gebäuden anreichern.