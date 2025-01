Ein Mann aus der Reichsbürger-Szene hat sich gegen einen Polizeieinsatz gewehrt und dabei einem Beamten in den Finger gebissen. Der 51-Jährige sei einer Verkehrskontrolle davongefahren, teilte die Polizei mit. Beamte hätten ihn in der Nacht zu Sonntag aber bis zu dessen Haustür in Langenwolschendorf im Kreis Greiz verfolgt.