Die Freiwillige Feuerwehr Zeulenroda hat am Freitag erstmals ihr neues Rettungsboot zu Wasser gelassen. Das Boot ist nötig, um mögliche Waldbrände am schwer zugänglichen Ufer der Talsperre zu löschen oder Wassersportler zu retten, wie Stadtbrandmeister Steffen Jubold MDR Thüringen sagte. Das Boot habe auch eine Sonderausrüstung für die Tauchergruppe an Bord.

Das neue Rettungsboot der Freiwilligen Feuerwehr Zeulenroda vom Typ RTB2 bei seiner ersten Fahrt auf der Talsperre. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt