Ein Waldstück bei Hohenleuben im Landkreis Greiz. Hier treffen sich am Abend knapp zwanzig Hundeführerinnen und Hundeführer mit ihren Vierbeinern zum Training. Sie alle gehören zur Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes und trainieren dreimal in der Woche die Suche nach vermissten Personen.

Wer Interesse an einer Arbeit im Rettungshundeteam hat, kann in der Gruppe mit seinem Hund ein Schnuppertraining absolvieren. Das dauert vier Wochen. In dieser Zeit kann jeder herausfinden, ob Besitzer und Hund für die Arbeit geeignet sind.

Aber nicht nur in Wäldern üben die Rettungshunde. Auch in alten Gebäuden und auf ehemaligen Fabrikgeländen wird trainiert. So bereiten sich die Hunde auch darauf vor, in eingestürzten Gebäuden oder in Trümmern zum Einsatz zu kommen.