Ein bisschen schaurig ist es schon: Mit eingezogenem Kopf geht es durch eine prächtig bemalte Metalltür hinab in die Kirchenkatakomben. Überall rieselt der Putz, der Staub türmt sich auf neben den Särgen und verdeckt die Ornamente. Altes Laub knistert in den Ecken, Spinnweben wehen im leichten Luftzug. Ein bisschen Januar-Tageslicht schimmert durch die gesicherten Fenster in die Gruft hinab.

"Die Gruft ist solide gebaut. Die Grundsubstanz ist in Ordnung, es gibt keine Risse. Das Gewölbe ist standsicher", meint der Fachmann. Pfarrer Debus findet das erstaunlich, immerhin sei viele Jahre an der Gruft aus dem Jahr 1780 nichts erneuert worden.

"Wenn man überlegt, dass die Gruft im 18. Jahrhundert gebaut wurde und vielleicht im 19. Jahrhundert jemand noch mal was gemacht hat, ist es nicht schlecht", erzählt der Kirchenmann begeistert. Hauptproblem sei nicht die Nässe. "Das ist natürlich ein Problem, aber nicht wie in manchen Kellern."

An den Seitenwänden der Gruft gibt es zwei Fenster, sodass immer ein leichter Wind die Feuchtigkeit aus der Gruft gepustet hat und auch nach fast 250 Jahren die Holzsärge noch weitgehend intakt sind. Muffig riecht es in der Gruft nicht. An einem Sarg ist etwas Feuchtigkeit zu sehen. Drei Särge waren durch herabgefallene Mauersteine zerstört worden und konnten nicht mehr gerettet werden. Die Gebeine liegen nun in Metallsärgen.