Ronneburg Längste Holzbrücke Deutschlands: Drachenschwanzbrücke muss saniert werden

27. Februar 2025, 12:13 Uhr

Die Drachenschwanzbrücke in Ronneburg muss 18 Jahre nach ihrem Bau saniert werden. Die Kosten für die Reparaturen an dem Buga-Projekt will die Stadt allerdings nicht alleine tragen.