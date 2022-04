Zugegeben: wenn in meiner Schulzeit dauerhaft der Chemieunterricht ausgefallen wäre – ich hätte gejubelt. Um dann irgendwann leider festzustellen – so ganz ohne geht´s dann doch nicht. Dessen waren sich auch die Schüler der Friedrich-Schiller-Regelschule Ronneburg bewusst.

Seit über einem Jahr haben sie kein Chemie – denn die Lehrerin ist in Rente gegangen. Nachfolger: Fehlanzeige. Den Schülerinnen und Schülern passt das gar nicht, weiß Schulsprecherin Charlotte: "Uns fehlt eben die Chancengleichheit, die wir an anderen Schulen bekommen könnten, was aber für uns nicht möglich ist".