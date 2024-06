Bei hochsommerlichem Wetter werden die Kinder in der ersten Ferienwoche nachmittags von 13 bis 17 Uhr durch die Ehrenamtler betreut. Insgesamt acht Helfer und Schwimmlehrer Holger Steiniger stehen im und am Wasser für die Kleinen bereit. So kann individuell je nach Schwimmfähigkeit auf die Kinder eingegangen werden.