Klimaneutralität Modellprojekt zur seriellen Gebäudesanierung in Greiz gestartet

Auch wenn seriell nach Serie klingt, also nach vielen Häusern, ist es zunächst ein Pilotprojekt, erzählt Kati Stein von der Greizer Wohnungsgenossenschaft Textil: "Seriell heißt, dass das Haus zu Beginn mit einem 3-D-Scan vermessen und digital modelliert wird. Dann werden in einer Fabrik die Fassadenelemente vorgefertigt. Die Fassadenelemente erhalten schon in der Fabrik die neuen Fenster, die Lüftungselemente und in unserem Fall sind sogar Fassadenelemente integriert, die später die Trinkwasser- und Wärmeversorgungsleitungen beinhalten."

Emanuel Heisenberg ist einer der ersten in Deutschland, der mit seiner Berliner Firma Ecoworks so eine energetische Sanierung anbietet. Er verspricht Tempo: "Eine konventionelle Sanierung von Handwerkern von solchen Mehrfamilienhäusern braucht in der Regel so 18 bis 24 Monate. Zum Teil braucht allein die Arbeit auf der Baustelle sechs bis zwölf Monate – zum Teil auch länger. In unserem Fall dauert das gesamte Projekt neun bis zwölf Monate und die Arbeit auf der Baustelle 12 bis 15 Wochen."