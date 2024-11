Im Kuhcafé der Agrargenossenschaft Kauern haben sich etwa 40 Bauern zum Mitteldeutschen Sojatag zusammengefunden, und es gibt: Belegte Wurstbrötchen. Um leckere Sojarezepte geht es an diesem Montagvormittag also nicht. Auch wenn die fleischlose Ernährung mit Sojamilch und Tofu im Trend liegt, wird hier nur ein Bruchteil der Ernte für die menschliche Ernährung eingesetzt. Der Großteil der Thüringer Sojabohnen wird an Tiere verfüttert.

