Infos zum Elstertal Anfahrt: Zwischen Wünschendorf und Berga verkehrt stündlich ein Zug, sodass man das Auto getrost an einem der Bahnhöfe stehen lassen kann. Die Bootstouren starten nahe der Straßenbrücke Berga, nur wenige Minuten Fußweg entfernt vom Bahnhof.



Öffnungszeiten: Die Bootstouren sind wetterabhängig. Boote unbedingt vorbestellen! Ein Kanu kann man vorab über die Kanuscheune Cronschwitz telefonisch reservieren. Das Schlauchboot wird über "Elster Rafting" vorbestellt. Wer ohne Anmeldung losfahren will, steht in Berga ziemlich allein da.



Preise: Ein Kanu für zwei Erwachsene plus Kind kostet 35 Euro, jedes weitere Kanu 30 Euro. Ins Schlauchboot passen sechs bis acht Erwachsene. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder 13 Euro. Der Mindestpreis je Boot liegt bei 60 Euro. Sowohl die Kanuscheune als auch Elster Rafting bieten individuelle Touren und Strecken an.