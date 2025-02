Wegen eines Schwertransportes ist die Bundesstraße 92 von Weida (Landkreis Greiz) nach Gera am Sonntagnachmittag mehrere Stunden gesperrt.

Nach Angaben des Landratsamtes wird ein tonnenschwerer Trafo für das Umspannwerk "In den Nonnenfeldern" transportiert. Dieser werde am Mittag am Bahnhof Weida verladen und gewogen - und rollt dann Richtung Gera.