Den Abriss sehen die Weidaer mit lachendem und weinendem Auge. Aus dem architektonisch schönen alten Postamt hätte was werden können, erzählt ein Passant. Zwei ältere Damen erinnern sich: Sie haben zu DDR-Zeiten ihre Ausweise in dem Haus abgeholt, damals war es eine Polizeistation. Und eine andere Frau ist froh, dass nun endlich die Autos wieder ungehindert durch Weida rollen können. Oder eben auch nicht …

Aber laut der Ordnungsamtsleiterin Doreen Drath, aktuell in Personalunion auch Bauamtschefin, gibt es viel zu tun an der Brücke. "Die Abdeckungen der Mauern, die Mauern selbst müssen erneuert werden. Da wird es künftig ein Geländer geben", erzählt sie. Auch die Fugen an den Brückenflügeln sind in schlechtem Zustand. "Wenn von oben Flüssigkeit eindringt ins Bauwerk, dann wirkt sich das auf Dauer aus", so Drath.