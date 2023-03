Die Bundesstraße 175 unter der maroden Eisenbahnbrücke in Weida im Landkreis Greiz soll ab kommenden Freitag wieder befahrbar sein . Das wurde bei einem Treffen von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Martin Walden, Regionalchef der Deutschen Bahn für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, vor Ort mitgeteilt.

Am Dienstag war die Brücke gesperrt worden, nachdem bei Arbeiten auf dem 28 Meter hohen Viadukt festgestellt wurde, dass sich Teile der Brücke bewegten. Das hatte zu langen Staus in Weida geführt. Kommende Woche sollen die Bauarbeiten für eine Sicherung der Fahrbahn beginnen. Walden sagte, an der Brücke werde ein Gerüst angebracht, das vor möglicherweise herabfallenden Teilen des Viadukts schützen soll.