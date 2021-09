In einem Härteofen bekommt die Steinwolle dann ihre Stabilität. Zum Schluss wird die Wolle noch auf das richtige Maß zugeschnitten und verpackt. Abschnitte und Produktionsreste werden aber nicht entsorgt, sondern in einem Kreislauf wieder neu in den Prozess eingeführt. Abfälle gibt es nicht. Auch die Ofenwärme wird im Unternehmen weiter genutzt. Sie hilft, Hallen und Büros zu heizen.