Am Rollenlager hängen 640 Kilo Stromkabel am Kranhaken. Die Arbeiter bereiten hier neue Leitungen vor. Vier Kabel - also ein Leitungsbündel - fehlen noch auf dem Teilstück der neuen Trasse bei Weida im Landkreis Greiz, über die ab 2025 Strom fließen soll. "Die Masten sind fertig", sagt Frank Butters von der Montagefirma Cteam. "Jetzt ziehen wir die Leitungsbündel von Mast acht zu Mast vier."

Unten am Rollenlager setzen sich die vier Seile in Bewegung, verbunden durch den Zugteppich. Der sorgt dafür, dass alle Seile oben an den Masten richtig über die Rollen laufen. Klemmt es dort oben, müssen Arbeiter hinaufklettern und das Problem beheben. Auf dem Weg zum Ziel überqueren die Kabel auch Straßen, Bahngleise und andere Stromleitungen. An solchen Punkten stellen die Arbeiter Schutzgerüste auf, wie auch an der Bundesstraße 175 bei Weida.