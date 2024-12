Die Teag mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden Euro im Vorjahr und 2.000 Beschäftigten ist an mehr als 20 Thüringer Energieunternehmen beteiligt, darunter in Apolda, Arnstadt, Eisenberg, Greiz und Leinefelde. Die Anteile schwanken zwischen 20 und 49 Prozent. Die Anteile an den EWZ sind nach Angaben des Teag-Sprechers vom bisherigen Anteilseigner, den Stadtwerken Zeulenroda, angeboten worden.