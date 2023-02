Martina Schweinsburg sagte am Freitag in Erfurt, Waffenlieferungen an die Ukraine müssten mit stärkeren Bemühungen um Verhandlungen gekoppelt werden. Die Bevölkerung brauche ein klares Signal. Telefonate seien dafür nicht ausreichend, es müsse alles getan werden, um die Ukraine und Russland an einen Tisch zu bringen. Es gelte, das "sinnlose Sterben auf beiden Seiten zu beenden".