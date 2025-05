Uli Stein? Da war doch was. Richtig, eine ikonische Tierfigur, die noch immer – oder gerade wieder – in unsere Zeit des individuellen Widerstands gegen alles und jeden steht. Ulf Häder, der Chef des Satiricums im Greizer Sommerpalais, weiß sofort, welcher Cartoon gemeint ist: "Der Pinguin mit dem Schild 'Dagegen'. Das ist ein richtiges Kulturgut geworden und hat sich in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Das zu schaffen ist eine Leistung", sagte er MDR KULTUR zur Eröffnung der Ausstellung "Uli Stein. Vorsicht Steinschlag!" in Greiz.