Auf der Straße zwischen Seelingstädt und Trünzig im Landkreis Greiz ist am Montagabend ein Junge schwer verletzt worden. Ein Transporter hatte den Jungen angefahren, der laut Polizei mit seinem Fahrrad auf der Straße unterwegs war.

Das Kind wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass es mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Jena gebracht werden musste. Am Transporter entstand hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.