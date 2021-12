Bei einem Unfall im Kreis Greiz ist am Montag eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, hatte die 43 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 92 am Daßlitzer Kreuz bei Langenwetzendorf die Vorfahrt eines Lastwagens missachtet und stieß mit ihm zusammen.

In der Folge schleuderte ihr Auto in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Der 32 Jahre alte Lastwagenfahrer sowie die 41 Jahre alte Fahrerin des anderen Fahrzeugs wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt.