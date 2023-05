Schwierige Kommunikation zwischen Bahn und Behörden

Genau diese Zusammenarbeit fand seit Anfang März aber wohl nicht statt. Das haben Nachfragen bei Staatskanzlei, Thüringer Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie sowie bei der Unteren Denkmalschutzbehörde in Greiz ergeben.

Am 7. März war die Bundesstraße unter dem Viadukt gesperrt worden, weil nach einem Gutachten der Bahn unter anderem Holz- und Eisenteile herabzufallen drohten. Bis zur Einhausung der Bundesstraße führte die Sperrung zum Verkehrschaos in der Osterburgstadt Weida mit ihren schmalen Straßen, denn kurz zuvor war eine mögliche Alternativroute wegen Brückenbauarbeiten gesperrt worden.

Förderverein: Bahn sah Viadukt schon immer vor dem Kollaps

Martin Titscher, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Oschütztal-Viadukt, sieht darin keinen Zufall. "Damit sollte Druck gemacht werden", ist er sich sicher. Titscher und seine Mitstreiter kennen das Viadukt wie ihre Westentasche. "Es gab immer wieder Gutachten von der Bahn beziehungsweise der Reichsbahn, die zu dem Schluss kommen, dass das Viadukt übermorgen zusammenfällt", schimpft er.

Dabei erinnert sich der Fördervereinschef an die ein oder andere Episode. "Es gab mal ein Gespräch mit DB Immobilien in Leipzig. Da hat mir der damals zuständige Sachbearbeiter gesagt: 'Ich stelle doch jetzt keine Mittel ein. Wenn ich nächstes Jahr befördert werde, brauche ich eine gute Bilanz. Da werde ich hier kein Geld in dieses Bauwerk stecken'".

Auch Martin Titscher von der Interessensgemenschaft Oschütztal-Viadukt (links) und Jörg Metzner von der Denkmalschutzbehörde Greiz (rechts) kämpfen um den Erhalt des Viadukts. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Natürlich müsse das Viadukt dringend saniert werden, räumt Titscher ein. "Aber die Schäden sind nicht eklatant." Auch die Thüringer Staatskanzlei erklärt: "Die DB AG hat über Jahrzehnte die Verpflichtungen zum Erhalt des Kulturdenkmals vernachlässigt und scheint sich nun durch einen unangekündigten Abbruchantrag der Erhaltungspflicht aus der Vergangenheit und in der Zukunft entledigen zu wollen."

Metallbau-Experte verweist auf korrosionsträgen Stahl

Dass es um das Viadukt nicht so schlecht steht, wie die Bahn behauptet, glaubt auch Professor Torsten Laufs von der Hochschule Mittweida in Sachsen. Der Bauingenieur und Metallbau-Experte hatte 1996 als junger Mann eine Woche in den Seilen gehangen, jede Verbindung der Brücke geprüft und Schadstellen kartiert. Sein Team untersuchte damals Materialproben und stellte eine hohe Phosphorkonzentration fest. "Phosphor begünstigt Korrosionsträgheit. Wir haben also damals festgestellt, dass diese Brücke korrosionsträge ist, aber trotzdem was gemacht werden muss", sagt Laufs im MDR THÜRINGEN-Interview.