Unbekannte haben am Wochenende im Freizeitbad Waikiki in Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Nach Angaben der Polizei hatten die Unbekannten mehrere Gegenstände in das Wasserbecken geworfen. Sie zerstörten Teile der Einrichtung und entwendeten Feuerlöscher. Einen großen Teil davon entleerten die Randalierer auf dem Parkplatz.