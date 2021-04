Am Marktplatz in Weida steht seit dem Dienstagmorgen ein Wohn- und Geschäftshaus in Flammen. Das Feuer war aus noch unbekannten Gründen ausgebrochen und griff im Laufe des Vormittags auch auf benachbarte Gebäude über. Die Löscharbeiten an dem alten Fachwerkhaus, in dem das Feuer ausgebrochen war, gestalten sich schwierig, denn die Flammen lodern immer wieder auf. Sie werden voraussichtlich noch bis in den Nachmittag hinein dauern.

Dicke Rauchwolken quellen aus dem Haus. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel