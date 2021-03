Nach einem Drohanruf hat die Polizei in Weida einen Mann festgenommen. Den Angaben zufolge rief der 54-Jährige am Samstagabend bei der Polizei Gera an und drohte damit, sich und seinem Umfeld mit Waffen und Sprengmitteln etwas anzutun. Wenig später trafen mehrere Beamte den polizeibekannten Mann allein in seiner Wohnung an.