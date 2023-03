Unter dem maroden Eisenbahnviadukt in Weida im Kreis Greiz rollt seit Freitagnachmittag der Verkehr wieder. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, wurde die vor wenigen Tagen gesperrte Bundesstraße 175 wieder für den Verkehr freigegeben.

Am Donnerstag hatten Arbeiter auf dem Gerüst noch Dämmplatten und eine Holzabdeckung verlegt. Die Bundesstraße war in Weida über eine Woche lang gesperrt. Autofahrer mussten zum Teil lange Umwege in Kauf nehmen.