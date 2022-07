Die Badestelle am Bio-Seehotel in Zeulenroda (Landkreis Greiz) wird doch nicht zurückgebaut, wie es vor wenigen Tagen noch geplant war . Das sagte Bürgermeister Nils Hammerschmidt (IWA-Pro Region) MDR THÜRINGEN.

Am Bioseehotel in Zeulenroda-Triebes kann weiter gebadet werden - aber nun auf eigene Gefahr.

Am Bioseehotel in Zeulenroda-Triebes kann weiter gebadet werden - aber nun auf eigene Gefahr.

Am Bioseehotel in Zeulenroda-Triebes kann weiter gebadet werden - aber nun auf eigene Gefahr. Bildrechte: dpa

Besucher könnten dort weiter baden, wie überall in der Zeulenrodaer Talsperre - allerdings auf eigene Gefahr. Das Strandbad der Stadt bleibt jedoch weiter offiziell geschlossen, weil die Stadt dafür keinen Bademeister gefunden hatte. Auf der anderen Seite der Talsperre hat die Stadt ein weiteres Strandbad eingerichtet , für das es keine Einschränkungen gibt.

Die Stadt Zeulenroda-Triebes zahlt nach eigenen Angaben vorsorglich die 41.000 Euro Fördermittel an die Aufbaubank (TAB) zurück. Das Strandbad war ursprünglich mit 2,1 Millionen Euro von der TAB gefördert worden. Das Geld sollte für den Betrieb der Badestelle am Hotel genutzt werden, was nun aber nicht realisiert werden kann.