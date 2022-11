Zeulenroda Polizei entdeckt größere Menge Drogen - Verdächtiger in Haft

In Zeulenroda hat die Polizei einen größeren Drogenfund gemacht. Wie die Polizei in Gera am Mittwoch mitteilte, wurden bereits am vergangenen Donnerstag in Gebäuden im Landkreis Greiz und in Westsachsen vor allem Marihuana und Bargeld beschlagnahmt. In 13 Gebäuden hatten die über 120 Polizisten nach Drogen gesucht. Dabei wurden sie vor allem in Zeulenroda fündig.

Bei einer Pressekonferenz präsentierte die Polizei in Gera die sichergestellten Drogen und Geldscheine. Bildrechte: MDR/Jonas Dahmen