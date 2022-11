Für das Essen im Kindergarten müssen Eltern in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) tiefer in die Tasche greifen. Statt 3,50 Euro werden künftig 6,30 Euro für die Ganztagsverpflegung eines Kindes fällig. So steht es in der neuen Entgeltordnung für die kommunalen Kindertagesstätten.