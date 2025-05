Das Viva Kulturforum hat sich vor fünf Jahren in Zeulenroda formiert und betreibt die Kreuzkirche ehrenamtlich als Veranstaltungsort.

Neben Konzerten, Lesungen, Ausstellungen und Gesprächen gibt es auch regelmäßig Kinovorführungen.

Der Verein mit 130 Mitgliedern beteiligt sich auch an der 11. Zeulenrodaer Kulturnacht am Freitag.

Ganz so prächtig sieht die Kreuzkirche derzeit zwar nicht aus. Die großen bunten Glasfenster sind abgedeckt, das Kirchenschiff ist verdunkelt, denn gerade erst wurden hier ein paar Kinofilme gezeigt. Hans-Jürgen Thomä blickt dennoch mit viel Stolz in den Raum.

Ein furchtbarer Hallraum sei das hier gewesen, als man die Räumlichkeiten übernommen habe, erinnert sich Thomä: "Mit dreieinhalb Sekunden Nachhallzeit. Deswegen haben wir hier einen sogenannten Ring-Absorber eingebaut, in Eigenleistung. Und haben jetzt eine Akustik, die von allen gelobt wird."

Bildrechte: Rainer Marofke

Kulturverein arbeitet ehrenamtlich

Thomä deutet unter die Decke. Ein breites graues Band ist ringsum angebracht, Platten aus aufgeschäumtem Glas, die den Schall absorbieren. Zum Glück hätten sich Leute gefunden, die bereit waren, in zehn Metern Höhe zu arbeiten. Und dann habe man einfach losgelegt.

Es ist bereits eine Menge Energie in die Kirche geflossen, seit der Verein vor fünf Jahren begann, hier ein Kulturangebot aufzubauen. Der Vereinsvorsitzende Thomä hat früher ein Unternehmen geleitet, jetzt im Ruhestand treibt er das Projekt "Viva Kulturforum" voran. Gerade erst konnte ein Nebenanbau mit Toiletten und Künstlergarderobe eröffnet werden – alles ehrenamtlich geplant.

Bildrechte: Mareike Wiemann

Dabei ist der Baubereich nur einer von vielen hier. Die Veranstaltungen müssen geplant und durchgeführt werden. Es braucht Pressearbeit, Künstlerbetreuung und auf jeden Fall auch leckeres Essen zu jedem Termin. Und so könnten sich viele Vereinsmitglieder mit ihren Interessen einbringen, berichtet Rainer Marofke, selbst Mitglied.

"Und die machen das dann aber auch", ergänzt er euphorisch: "Die warten nicht ab und sagen: Hier gibt es ja nichts mehr – und nölen die ganze Zeit. Sondern die sind positiv und sagen: Ich wünsche mir das, jetzt gibt's den Ort, da machen andere mit und jetzt kann ich mich selber auch verwirklichen."

Einfach machen und die eigenen Träume verwirklichen – ein gutes Beispiel dafür ist Burkhard Pelz. Der Cineast hat in der Kreuzkirche dafür gesorgt, dass in Zeulenroda, zehn Jahre nach Schließung des Kinos, wieder Filme über die große Leinwand flimmern. Das sei für ihn einfach ein Herzensbedürfnis: "Weil ich mir ein Leben ohne Kino gar nicht vorstellen kann."

Bildrechte: Andreas Heyne

Pelz ist nicht nur Kopf der Kinogruppe. Er hat auch das technische Equipment aus eigener Tasche bezahlt. Er komme vom Land, erklärt er, und sei bereits seit Kindertagen mit dem Kino in Berührung: "Einmal im Monat ist man eingetaucht in die Märchenwelt, in die Abenteuerwelt. Und so hat sich das entwickelt."

Die Heimat lebenswert machen

Einmal im Monat ist nun also Kinowoche, bei der drei bis vier Filme gezeigt werden. Immer in Absprache mit der Evangelischen Kirche, denn das Gebäude befindet sich noch immer in ihrem Besitz. Es sei eine fruchtbare Zusammenarbeit, findet Vereinsmitglied Kerstin Just. Der Verein habe alle Unterstützung bekommen, die man sich nur vorstellen könne: "Diese Kirche einfach wieder zu nutzen, mit Leben zu füllen. Und mal ganz andere Menschen in dieses Haus reinzubitten. Zu sagen: Kommt doch und seid da. Das wird gar nicht mehr so als Kirche wahrgenommen. Es ist eben – Viva Kulturforum."

Bildrechte: Rainer Marofke

130 Mitglieder hat der Verein, rund 30 von ihnen bringen sich aktiv ein. Nicht klein denken, sondern groß, ist ihr Motto. Mit ihrem Ehrenamt füllten die Mitglieder aus, was normalerweise an Unterstützung von der Stadt kommen sollte, so Rainer Marofke: "Das ist auch wirklich ein Ansatz gewesen, dass man gemerkt hat, hier passiert kulturell überhaupt nichts mehr. Dann müssen wir es eben selber machen. Das ist leider so."

Und dennoch herrscht beim Treffen der Vereinsmitglieder ausgesprochen gute Laune. Hier verwirklicht sich ein bunt gemischter Haufen Kulturfreunde. Und macht die eigene Heimat ein Stück lebenswerter.