Die CDU-Fraktion des Stadtrates von Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz geht gegen einen Beschluss zu höheren Verpflegungskosten in städtischen Kindergärten vor. Die umstrittene Entscheidung kam vergangenen Mittwoch mit einer Stimme Mehrheit zustande.

Einer der zustimmenden Stadträte, René Greyer von der Fraktion Thüringer Vogtland/SPD/FDP, ist zugleich Vorstandmitglied der Volkssolidarität Zeulenroda-Triebes. In den Kindergärten der Volkssolidarität fallen bereits höhere Verpflegungskosten an.

CDU-Stadtrat Markus Hofmann sagte, in seiner Funktion als Vorstandsmitglied sei der Stadtrat befangen. Das Verfahren wird nun von der Kommunalaufsicht am Landratsamtes Greiz geprüft.

Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 2. November höhere Preise für die Kindergartenverpflegung beschlossen. Statt 3,50 Euro werden künftig 6,30 Euro für die Ganztagsverpflegung eines Kindes fällig. Bei einer namentlichen Abstimmung gab es elf Ja- und zehn Nein-Stimmen.

Zuvor hatten Elternvertreter kritisiert, sie seien an den Plänen nicht so beteiligt worden, wie es das Kita-Gesetz des Landes vorschreibt. Kreiselternsprecher Marco Strohwasser kündigte noch während der Stadtratssitzung rechtliche Schritte gegen den Beschluss an.