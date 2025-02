Die Staatsanwaltschaft in Mühlhausen prüft in der Sache derzeit mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Vorwürfen der illegalen Parteispende. Neben zwei Anzeigen von Privatpersonen sei am Montagnachmittag auch eine Anzeige der Linke-Bundestagsabgeordneten Martina Renner eingegangen.