Finanziell sei Winter zu dieser Spende in der Lage gewesen, weil Böttcher selbst ihn "in erheblichem Maße" unterstützt habe. Die Rede ist von zwei Millionen Euro, die Böttcher Winter "aus Loyalitätsgründen" geschenkt haben will. Anlass war offenbar eine schwere Erkrankung Winters und mögliche Therapien in den USA.