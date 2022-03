So hatte eine 66 Jahre alte Frau in Großeutersdorf (Saale-Holzland-Kreis) einen Unfall verursacht. Bei ihr stellten die Polizisten 2,4 Promille fest. Sie musste ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Eine in den Unfall verwickelte Frau kam mit dem Schrecken davon.

Mit einem Atem-Alkoholgerät führen die Beamten vor Ort einen ersten Alkoholtest durch (Symbolfoto). Bildrechte: imago/Action Pictures