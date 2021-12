Analphabeten in Thüringen "Lesen und Schreiben sind Schlüssel zur Welt"

Denn funktionaler Analphabetismus ist nach wie vor ein Tabu-Thema. Viele Betroffene versuchen ihre Defizite geheim zu halten. Dadurch bekommen sie dann aber auch keine Hilfe. Das will das Bündnis ändern. Denn oft brauchen Menschen mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben auch in anderen Lebensbereichen Unterstützung. Ob beim Kleingedruckten in Kaufverträgen, beim Arzt oder bei der Arbeit - die meisten Lebensbereiche sind auf Schriftsprache ausgelegt. "Deshalb sind Angebote in leichter Sprache oder die Unterstützung durch Piktogramme so wichtig" sagt Fabian Walpuski vom TVV.