In der mutmaßlichen Korruptions- und Untreueaffäre am Oberlandesgericht Jena ist gegen vier Beschuldigte Anklage erhoben worden. Ein Sprecher des Landgerichts Gera sagte MDR THÜRINGEN, dass den Männern Bestechlichkeit, Bestechung und Untreue in rund 50 Fällen vorgeworfen werde. Nach Gerichtsangaben soll dabei ein Schaden von rund 1,4 Millionen Euro verursacht worden sein. Die Anklage sei von der Staatsanwaltschaft Gera bereits Mitte Dezember vergangenen Jahres erhoben worden, heißt es.

Nach MDR THÜRINGEN-Informationen sind ein ehemaliger hochrangiger Beamter des Oberlandesgericht (OLG) Jena und drei Geschäftsleute aus Jena und dem niedersächsischen Celle angeklagt. Der pensionierte Beamte soll in 13 Fällen bestochen worden sein. Zudem soll er in 12 Fällen öffentliche Gelder veruntreut haben. Laut Anklage soll er an die drei Geschäftsleute Aufträge aus dem IT-Bereich und dem Gesundheitsmanagement in der Thüringer Justiz vergeben haben. Dabei hat er offenbar Ausschreibungsvorschriften missachtet.