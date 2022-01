Nach Ansicht der Landesapothekerkammer Thüringen sollte die Universität Jena mehr Pharmazeuten ausbilden. Rund 75 Pharmazie-Absolventen im Jahr würden nicht ausreichen, um den Bedarf der öffentlichen Apotheken zu decken. Wegen des Personalmangels sei das Apotheken-Sterben in Thüringen in vollem Gange, heißt es von der Kammer. In Deutschland dürfen nur Pharmazeuten eine Apotheke leiten, die das zweite Staatsexamen bestanden und eine Approbation erteilt bekommen haben. In Thüringen bietet nur die Uni Jena einen Pharmazie-Studiengang an.