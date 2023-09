Verena Vogt: Ja, auf jeden Fall. Das machen wir ganz viel in der Versorgungsforschung, mit anderen Ländern zu vergleichen. Und was wir zum Beispiel lernen können von anderen Gesundheitssystemen ist, dass in anderen Ländern - und vielen Ländern ist es zum Beispiel selbstverständlich - dass die Patienten mit Ihren Beschwerden immer zuerst zum Hausarzt gehen und dieser Hausarzt dann die Patienten durch das System lotst und die Versorgung koordiniert. Und der passt dann auch darauf auf, dass keine unnötige Versorgung stattfindet. Das nennt man "Gate-Keeping-System", also zum Beispiel, wie quasi der Torhüter für das Gesundheitssystem. Und das ist was, was wir in Deutschland noch nicht haben und worüber wir auch mal nachdenken könnten, ob es vielleicht sinnvoll ist, das einzuführen, um eben auch ne' besser koordinierte Versorgung zu haben.