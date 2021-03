Der Professor von der Universität Jena gilt als führender Infektiologe in Thüringen und gehört zum wissenschaftlichen Beirat der Landesregierung. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will am Donnerstag in Amsterdam den Impfstoff Astrazeneca neu bewerten. Danach soll entschieden werden, ob das Präparat in Deutschland wieder geimpft werden darf. Derzeit gibt es einen bundesweiten Impfstopp.