Aus den Lautsprecherboxen in dem Eingang der Lagerhalle singt Diana Ross "Upside Down". Diskomusik aus den frühen 80ern. Eigentlich nichts für die Altersklasse von Max Urban, aber der Veranstaltungstechniker im ersten Lehrjahr lässt sich nicht stören. Konzentriert verdrahtet er das Mischpult mit einigen schwarzen Kabeln, die aus Richtung der kleinen Bühne kommen. Die wird bei PVS Jena gerade zu Übungszwecken aufgebaut, erklärt Inhaber Jens Peterlein.

"Aufbauen, abbauen, wieder aufbauen, wieder abbauen." Das sei zwar eher theoretisch, aber wenn die Pandemie irgendwann abklinge und die Menschen wieder Feiern oder Kultur genießen wollten, dann seien seine Leute vorbereitet. Dass praktisch keine Konzerte und Veranstaltungen stattfinden, wo die Technik von PVS gebraucht wird, ist nicht nur finanziell eine Herausforderung. Zumindest für einen Teil der Einnahmeausfälle gibt es staatliche Hilfe. Aber ob allen Mitarbeitern, die seit einem Jahr in Kurzarbeit sind, der Kaltstart nach dem Ende der Krise gelingt, weiß er heute noch nicht.

Auch während Corona hat das Unternehmen zu tun. Streaming kann hier technisch ebenso abgewickelt werden wie der Aufbau einer Corona-Teststation. Volle Auslastung können diese Aufgaben nicht gewährleisten. Wer trotzdem ausgebildet werden will, bekommt reinen Wein eingeschenkt: "Man versucht, alle Vorzüge und Nachteile aufzuzählen, die in der Normalität herrschen", sagt Peterlein. Aber es gelte auch klarzumachen, dass die Aussichten im Moment ungewiss sind. Max Urban am Mischpult hat das nicht gestört. Er hat im Herbst seine Ausbildung begonnen – bisher ohne Publikum. "Das ist der Job, den ich machen möchte. Und von der Pandemie lasse ich mich nicht davon abbringen."