Einem der bekanntesten "Multiples" begegnet man in der Kunstsammlung Jena gleich zum Auftakt der Schau in einer Vitrine mit Filz-, Holz- und Schwefelpostkarten: einer länglichen, flachen, offenen Holzkiste. Auf ihren Boden kritzelte Joseph Beuys 1968 mit Bleistift das Wort "Intuition".

Beuys' "Intuitionsbox" kostete im Entstehungsjahr übrigens 8 Mark, heute kostet sie um die 1000 Euro – das 250-Fache ihres Anfangspreises. Materielle Wertsteigerung bedeutete Joseph Beuys wenig. Anfang der 60er-Jahre rebellierte er vielmehr im Zuge der Fluxus-Bewegung gegen den Warencharakter der Kunst. Diese sollte nicht länger eine Sache elitärer Zirkel sein. "Kunst für alle" lautete die Maxime – die "Multiples", auf Deutsch Auflagenobjekte, entstanden. 150 solche Kunstwerke sind in der Ausstellung in Jena zu sehen, die Beuys' Maxime als Titel wählte.

Als mit der Schenkung der Sammlung Opitz-Hoffmann im Jahr 2014 mehr als 1000 Kunstwerke in die Kunstsammlung Jena kamen, waren auch hunderte Multiples darunter. Aus ihnen speist sich nun die neue Schau. Eric Stephan, Leiter der Kunstsammlung Jena, gibt zu bedenken: "Das ist keine Sammlung, die aus der Portokasse bezahlt wurde. Das ist eine Sammlung, die in einer relativ normalen Familie entstand. Das waren keine Industriellen, die hatten ein ganz normales Einkommen. Frau Opitz-Hoffman hat mir erzählt, in frühen Jahren hat sie die auch manchmal in Raten abgezahlt."