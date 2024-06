Nach dem Lkw-Brand auf der Autobahn 4 zwischen Waltershausen (Kreis Gotha) und Sättelstädt (Wartburgkreis) gibt es am Dienstag weiter Behinderungen wegen der Bergungsarbeiten. Wie die Autobahnpolizei MDR THÜRINGEN sagte, ist in Richtung Frankfurt weiterhin nur eine Fahrspur frei. Demnach dauern die Bergungsarbeiten auch am Vormittag an. Wann genau die Unfallstelle auf der Autobahn wieder komplett geräumt ist, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.