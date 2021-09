Starker Regen hat am Montagmorgen zu Problemen auf Thüringer Straßen geführt. Laut Polizei sind der Saale-Holzland-Kreis und das Gebiet um Jena am stärksten betroffen. Wie ein Sprecher sagte, musste die Autobahn 4 in Richtung Dresden zwischen Magdala und Jena-Göschwitz nach einem Erdrutsch mehrere Stunden gesperrt werden. Außerdem gab es einen Wassereinbruch im Jagdbergtunnel. Im Saale-Holzland-Kreis mussten Polizei und Feuerwehr vielerorts überspülte Straßen sperren und Keller auspumpen.

An der Bundesstraße 85 von Saalfeld nach Obernitz rutschte ein Hang ab, ebenso zwischen Nennsdorf und Bucha. Wie die Polizei in Saalfeld am Montagmorgen mitteilte, ist die überschwemmte B85 mittlerweile wieder befahrbar. Die Straße war nach heftigen Regenfällen gegen 3 Uhr am frühen Montagmorgen überflutet und mit Geröll bedeckt worden.